Anzio | Grotte di Nerone | incuria e mancanza di controlli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 13 settembre 2020) Sei milioni di euro: è questa la cifra, non indifferente, che la Giunta della Regione Lazio aveva destinato ai comuni del litorale al fine di aiutarli nella gestione delle spiagge libere, in vista di un’estate di cui ora restano gli ultimi scorci, caratterizzata dalle restrizioni dovute al protrarsi dell’emergenza sanitaria. “Un investimento importante – aveva dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – che permetterà ai comuni di avere risorse fondamentali per garantire l’accesso in sicurezza a tutti i cittadini sulle spiagge del nostro litorale. Dobbiamo far ripartire il turismo, ma lo dobbiamo fare continuando a tenere alta l’attenzione, perché il virus – è bene ricordarlo – non è ancora sconfitto. Per questo ci vuole la collaborazione di tutti: istituzioni e ...