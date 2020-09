“Vidal a un passo dall'Inter. A Milano già oggi?”

(Di sabato 12 settembre 2020) Mai come adesso Arturoè stato vicino all'al punto che; in giornata il centrocampista cileno potrebbe sbarcare a. Secondo l'emittente "Rac1", l'ex giocatore di Juve e Bayern - ...

Mai come adesso Arturo Vidal è stato vicino all'Inter al punto che già in giornata il centrocampista cileno potrebbe sbarcare a Milano. Secondo l'emittente "Rac1", l'ex giocatore di Juve e Bayern - ch ...Conte aspetta Arturo Vidal, il rinforzo che chiede a gran voce dalla passata estate. Col cileno l’Inter ha già un accordo sulla base di un contratto biennale Ancora un po’ di attesa per Vidal. Stando ...