Serie C, il Foggia verso la riammissione: confermata la condanna a Bitonto e Picerno (Di sabato 12 settembre 2020) , i rossoneri possono tornare in terza Serie Il Foggia ha un piede e mezzo in Serie C. Il club rossonero – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – può essere ripescata dopo che l’appello di Picerno e Bitonto sulla presunta combine è stato respinto dalla Corte Federale. riammissione – Sarà il prossimo Consiglio Federale – si legge – a stabilire chi verrà ripescato. Le due società coinvolte potrebbero però ricorrere anche al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La partita è aperta, ma il Foggia continua a sognare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) , i rossoneri possono tornare in terzaIlha un piede e mezzo inC. Il club rossonero – si legge sull’edizione odierna di Tuttosport – può essere ripescata dopo che l’appello disulla presunta combine è stato respinto dalla Corte Federale.– Sarà il prossimo Consiglio Federale – si legge – a stabilire chi verrà ripescato. Le due società coinvolte potrebbero però ricorrere anche al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La partita è aperta, ma ilcontinua a sognare. Leggi su Calcionews24.com

_Vfilo_ : RT @FrancescaJuve2: #12settembre1993 faceva il suo esordio con la maglia della Juventus contro il Foggia. ??'Un cavaliere non lascia mai una… - alexbianconero8 : RT @FrancescaJuve2: #12settembre1993 faceva il suo esordio con la maglia della Juventus contro il Foggia. ??'Un cavaliere non lascia mai una… - Jjuventushare : RT @FrancescaJuve2: #12settembre1993 faceva il suo esordio con la maglia della Juventus contro il Foggia. ??'Un cavaliere non lascia mai una… - frank_catania : RT @FrancescaJuve2: #12settembre1993 faceva il suo esordio con la maglia della Juventus contro il Foggia. ??'Un cavaliere non lascia mai una… - UnioneSarda : #Sport - Il #Foggia dei sardi è in #SerieC: respinto il ricorso di Bitonto e Picerno -