Saronno, omicidi in corsia: annullata dalla Cassazione la sentenza all'infermiera Laura Taroni (Di sabato 12 settembre 2020) annullata dalla Corte di Cassazione la sentenza di condanna per Laura Taroni, infermiera del pronto soccorso di Saronno, nel Varesotto. La donna era stata condannata a 30 anni perché ritenuta responsabile dell'omicidio del marito, Massimo Guerra e della madre, Maria Rita Clerici, aiutata secondo l'accusa dall'amante medico Leonardo Cazzaniga, anestesista della struttura in cui lavorava l'imputata. Ora si tornerà all'appello, ma la sentenza verrà emessa da un'altra sezione della Assise. Per l'avvocato dell'imputata, Cataldo Intrieri, "la decisione non riguarda solo il fatto che la sentenza fosse incompleta perché la Corte d'appello di ...

