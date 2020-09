Milly Carlucci, arriva una bella notizia: per la conduttrice finalmente un po’ di fortuna (Di sabato 12 settembre 2020) Buona notizia per Milly Carlucci, la presentatrice infatti incassa un sorriso in vista dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle in partenza il 19 settembre dopo essere stato sospeso in marzo per via dell’emergenza sanitaria. Daniele Scardina, in arte King Toretto, ex fidanzato di Diletta Leotta, nelle scorse ore ha reso noto di essere finalmente risultato negativo al tampone, dopo essere rimasto contagiato dal coronavirus. Milly Carlucci può così tirare un sospiro di sollievo visto che il pugile è uno tra i volti di punta della nuova stagione dello show di Rai Uno. Daniele Scardina non sarà in pista dall’inizio : la conduttrice ha infatti spiegato in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero che se ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Buonaper, la presentatrice infatti incassa un sorriso in vista dell’edizione 2020 di Ballando con le stelle in partenza il 19 settembre dopo essere stato sospeso in marzo per via dell’emergenza sanitaria. Daniele Scardina, in arte King Toretto, ex fidanzato di Diletta Leotta, nelle scorse ore ha reso noto di essererisultato negativo al tampone, dopo essere rimasto contagiato dal coronavirus.può così tirare un sospiro di sollievo visto che il pugile è uno tra i volti di punta della nuova stagione dello show di Rai Uno. Daniele Scardina non sarà in pista dall’inizio : laha infatti spiegato in una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero che se ...

_Techetechete : Ebbene sì, siamo giunti all'utlimo appuntamento della stagione... Stasera chiuderemo in bellezza con una puntata s… - Ballando_Rai : ?? STASERA #techetechetè è dedicato a #BallandoConLeStelle! Ascoltate bene la nostra @milly_carlucci per scoprire di… - Ballando_Rai : L'attesa sta per finire? L'appuntamento con #BallandoConLeStelle è SABATO #19settembre alle 20.35 su #Rai1… - lamalafemmena1 : RT @Ballando_Rai: ?? STASERA #techetechetè è dedicato a #BallandoConLeStelle! Ascoltate bene la nostra @milly_carlucci per scoprire di cosa… - Frances41420543 : @Ballando_Rai @RaiUno @milly_carlucci @_Techetechete Vedere la nipotina del dux che balla?? Nooooo!! #raccapricciante -