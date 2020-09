Meloni: “A Dio, Willy, sei stato coraggioso e altruista” (Di sabato 12 settembre 2020) “A Dio, Willy. Sei stato coraggioso, altruista, ci hai ricordato che non possiamo girarci dall’altra parte davanti ai soprusi. Continueremo a chiedere giustizia per te, per la tua famiglia e per l’Italia intera. Affinché tragedie come questa non si verifichino più”. E’ il tweet con cui Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia rende omaggio alla memoria di Willy Monteiro ammazzato di botte a Colleferro da 4 sbandati nella notte fra sabato e domenica. “Oggi tutta Italia partecipa al cordoglio per Willy. – dice il presidente di Fratelli d’Italia. – Oggi siamo tutti accanto alla sua famiglia e ai suoi amici per dare l’ultimo saluto ad un ragazzo straordinario, che non si è arreso all’indifferenza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) “A Dio,. Sei, altruista, ci hai ricordato che non possiamo girarci dall’altra parte davanti ai soprusi. Continueremo a chiedere giustizia per te, per la tua famiglia e per l’Italia intera. Affinché tragedie come questa non si verifichino più”. E’ il tweet con cui Giorgia, leader di Fratelli d’Italia rende omaggio alla memoria diMonteiro ammazzato di botte a Colleferro da 4 sbandati nella notte fra sabato e domenica. “Oggi tutta Italia partecipa al cordoglio per. – dice il presidente di Fratelli d’Italia. – Oggi siamo tutti accanto alla sua famiglia e ai suoi amici per dare l’ultimo saluto ad un ragazzo straordinario, che non si è arreso all’indifferenza ...

La vicenda, atroce, miserabile di Willy, il giovane generoso di origini capoverdiane trucidato da quattro balordi a Colleferro segna il punto di non ritorno per un precipitato ideologico che ha pronta ...

