Licenziamento su Whatsapp | come funziona e quando è valido per legge

(Di sabato 12 settembre 2020)superAbbiamo già parlato numerose volte del tema del, in considerazione della sua ovvia attualità: non di rado infatti il datore di lavoro decide di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro che lo lega al lavoratore. Ne abbiamo parlato ad es. qui, facendo riferimento ad alcuni esempi pratici diper giusta causa, e ne abbiamo parlato qui, con riferimento a quanto stabilito dalla Cassazione, con riferimento all’illegittimità delper malattia. Di seguito però vogliamo vedere l’argomento da un altro punto di vista: è possibile eil ...

RiccardoGennasi : RT @LegaleSlp: il licenziamento ritorsivo può essere provato sulla base di semplici presunzioni. -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamento Whatsapp

Nurse24

Come non si crea, così il lavoro non si difende per decreto. Il blocco dei licenziamenti non ha evitato il crollo dell’occupazione nel primo trimestre. Sull’altare del lockdown sono stati bruciati ...LECCE - Quasi una guerra fredda distanziata sul nodo dei ritardi nei pagamenti degli stipendi ai lavoratori da parte della società Tundo Spa lamentati dal fronte sindacale (Usb e Filt Cgil) e prontame ...