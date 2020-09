Giovane ucciso, Conte a funerali “ci aspettiamo condanne certe e severe” (Di sabato 12 settembre 2020) PALIANO (FROSINONE) (ITALPRESS) – “Questa vicenda non va sottovalutata o minimizzata. Ci aspettiamo condanne certe e severe, una rigorosa esecuzione della pena”. Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dei funerali del Giovane Willy Monteiro Duarte, a Paliano. La cerimonia si è tenuta nel campo sportivo del comune. Presenti, oltre a Conte, tra gli altri, anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ed il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il premier indossa una camicia bianca, per rispettare la richiesta della famiglia e degli amici. I famigliari di Willy avevano chiesto a tutti di indossare una maglia o una camicia di colore bianco che, è stato spiegato, è simbolo di purezza e ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) PALIANO (FROSINONE) (ITALPRESS) – “Questa vicenda non va sottovalutata o minimizzata. Cie severe, una rigorosa esecuzione della pena”. Così il Presidente del Consiglio, Giuseppe, a margine deidelWilly Monteiro Duarte, a Paliano. La cerimonia si è tenuta nel campo sportivo del comune. Presenti, oltre a, tra gli altri, anche il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ed il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il premier indossa una camicia bianca, per rispettare la richiesta della famiglia e degli amici. I famigliari di Willy avevano chiesto a tutti di indossare una maglia o una camicia di colore bianco che, è stato spiegato, è simbolo di purezza e ...

