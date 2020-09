Cava de’Tirreni, Piero De Luca: “Con impegno e dedizione fino all’ultimo giorno” (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – L’on. Piero De Luca ha partecipato stamani insieme al Ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola ed al sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, all’evento “Cava de’ Tirreni città Europea”. Presso gli spazi di “Giardino Liberti”, nel rispetto delle normative legate alla diffusione del Covid 19, l’on. De Luca ha rivendicato le “tante iniziative messe in campo dalla Regione Campania nel corso dell’ultimo quinquennio e delle prossime sfide che attendono il Mezzogiorno d’Italia ed in particolare la Campania. Stiamo affrontando una battaglia decisiva per il futuro del nostro Paese – ha detto Piero De ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutode’ Tirreni (Sa) – L’on.Deha partecipato stamani insieme al Ministro degli Affari Europei Vincenzo Amendola ed al sindaco dide’ Tirreni Vincenzo Servalli, all’evento “de’ Tirreni città Europea”. Presso gli spazi di “Giardino Liberti”, nel rispetto delle normative legate alla diffusione del Covid 19, l’on. Deha rivendicato le “tante iniziative messe in campo dalla Regione Campania nel corso dell’ultimo quinquennio e delle prossime sfide che attendono il Mezzogiorno d’Italia ed in particolare la Campania. Stiamo affrontando una battaglia decisiva per il futuro del nostro Paese – ha dettoDe ...

