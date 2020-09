Cagliari-Roma oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di sabato 12 settembre 2020) Un test amichevole di lusso per Cagliari e Roma che si sfideranno nella cornice della Sardegna Arena di fronte ad un pubblico di 1000 spettatori alle 18:00 di sabato 12 settembre. Un’occasione per i due allenatori, Eusebio Di Francesco e Paulo Fonseca, di mettere benzina nelle gambe e testare lo stato della preparazione in vista dell’esordio in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Per chi è in viaggio in macchina, invece, potrà seguire il match sulle frequenze di Roma Radio. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata in tempo reale. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Un test amichevole di lusso perche si sfideranno nella cornice della Sardegna Arena di fronte ad un pubblico di 1000 spettatori alle 18:00 di sabato 12 settembre. Un’occasione per i due allenatori, Eusebio Di Francesco e Paulo Fonseca, di mettere benzina nelle gambe e testare lo stato della preparazione in vista dell’esordio in campionato. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A e insulla piattaforma Sky Go. Per chi è in viaggio in macchina, invece, potrà seguire il match sulle frequenze diRadio. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata in tempo reale.

DiMarzio : Il #Cagliari chiede #Under alla #Roma: la situazione - OfficialASRoma : ?? I convocati per l'amichevole di domani a Cagliari ?? - CagliariCalcio : ?? | CONVOCATI 23 rossoblù per #CagliariRoma ???? ?? - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, il Cagliari pensa a Under #AsRoma - vivere_sardegna : Il Cagliari non si ferma: sondaggio con la Roma per Under -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Roma Cagliari-Roma dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com ROJADIRECTA Milan-Brescia Cagliari-Roma Vicenza-Monza, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 12 settembre 2020, dove spiccano le due amichevoli Milan-Brescia e Cagliari-Roma. 13:30 Fulham-Arsenal..

L’Einstein Telescope potrebbe essere realizzato in Sardegna

L’Italia ha ufficializzato la proposta di realizzare in Sardegna, nel territorio del Nuorese, l’Einstein Telescope (ET), un osservatorio pionieristico di terza generazione per le onde gravitazionali c ...

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi sabato 12 settembre 2020, dove spiccano le due amichevoli Milan-Brescia e Cagliari-Roma. 13:30 Fulham-Arsenal..L’Italia ha ufficializzato la proposta di realizzare in Sardegna, nel territorio del Nuorese, l’Einstein Telescope (ET), un osservatorio pionieristico di terza generazione per le onde gravitazionali c ...