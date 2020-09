“Arcelor Mittal vorrebbe estendere la cassa integrazione ad altri mille lavoratori” Usb Taranto (Di sabato 12 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: ArcelorMittal. Usb:”altri 1000 lavoratori in cassa. No allo schema della multinazionale. Si proceda alla nazionalizzazione della fabbrica” Purtroppo si avvera quel che l’Usb aveva ampiamente previsto: ArcelorMittal vorrebbe estendere la cassa integrazione ad altri 1000 lavoratori, che si andrebbero ad aggiungere alla platea già piuttosto ampia dei circa 4000 su un totale di 8.200 dipendenti. Dunque 5000 in tutto le unità lavorative interessate e prese in carico da Invitalia, di cui 3000 in cassa integrazione a zero ore e 2000 destinati presumibilmente a rientrare in un processo di terzializzazione. Prevedibile che nel ... Leggi su noinotizie (Di sabato 12 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb: Arcelor. Usb:”1000 lavoratori in. No allo schema della multinazionale. Si proceda alla nazionalizzazione della fabbrica” Purtroppo si avvera quel che l’Usb aveva ampiamente previsto: Arcelorlaad1000 lavoratori, che si andrebbero ad aggiungere alla platea già piuttosto ampia dei circa 4000 su un totale di 8.200 dipendenti. Dunque 5000 in tutto le unità lavorative interessate e prese in carico da Invitalia, di cui 3000 ina zero ore e 2000 destinati presumibilmente a rientrare in un processo di terzializzazione. Prevedibile che nel ...

