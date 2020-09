Usa, Biden: come per 11/9 anche in pandemia persone comuni sono eroi (Di venerdì 11 settembre 2020) Joe Biden ha definito gli attentati dell'11/9 un 'atto di codardia e odio' che 'rivelò il carattere degli americani', 'il loro coraggio, la loro forza e resilienza'. Il candidato democratico alla Casa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) Joeha definito gli attentati dell'11/9 un 'atto di codardia e odio' che 'rivelò il carattere degli americani', 'il loro coraggio, la loro forza e resilienza'. Il candidato democratico alla Casa ...

Capezzone : Su @atlanticomag @marfeluca e il doppio standard anti Trump e pro Biden dei democratici - La7tv : #inonda Alan #Friedman contro Donald #Trump: 'Sa che è 10 punti sotto Biden: incita la violenza e la guerra civile,… - Matte0214 : RT @MediasetTgcom24: Usa, Biden: come per 11/9 anche in pandemia persone comuni sono eroi #11settembre - MediasetTgcom24 : Usa, Biden: come per 11/9 anche in pandemia persone comuni sono eroi #11settembre - ChiaraDionilla : RT @il_Timone: Se la vittoria di #Biden può rappresentare un ritorno del modello liberal, siamo comunque a una 'svolta della politica in Oc… -