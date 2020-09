UFFICIALE – Il Monopoli piazza due colpi | in arrivo Fusco e Guiebre Rinnova Piccinni

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ildue: in, ecco il comunicato della società biancoverde Doppio colpo per il. La società biancoverde, nella giornata di oggi, ha confermato ben duedi mercato: inFrancescoe Abdoul Razackarriva dal Sorrento, le parti hanno trovato un accordo fino al 30 giugno 2022. Stesso identico accordo per Abdoul Razack, nello scorso anno al Rieti. Rinnovo per Marco, il quale ha trovato l’intesa fino al 30 giugno 2022. Leggi su Calcionews24.com

