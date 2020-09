Sorpresi a scassinare distributore | arrestati nel Napoletano – I NOMI

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStriano (Na) – L'allarme è scattato questa notte, quando il personale di vigilanza di un'azienda sita nell'area PIP di Striano ha notato dalle telecamere di sorveglianza due estranei aggirarsi nei corridoi della struttura. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata, arrivati in pochi minuti sul posto, hanno individuato e poi bloccato Raffaele Maione, 32enne di Domicella già noto alle forze dell'ordine, e un 27enne incensurato di Ottaviano. Stavano prelevando gli spiccioli contenuti nei distributori di bibite e vario materiale in rame. Prima che potessero dileguarsi i due sono statie ristretti in camera di sicurezza in attesa di giudizio. La merce rubata è stata restituita così come i 32 euro circa estratti dai distributori.