Scossa di terremoto avvertita in Piemonte e Liguria LIVE

Una Scossa di terremoto è stata avvertita alle 11:28 dalla popolazione in Piemonte. Seguiranno aggiornamenti e i dati ufficiali INGV. Secondo i primi dati pubblicati dal Centro Euro-Mediterraneo, si è trattato di un sisma di magnitudo 3.4, con epicentro a 1 km SSE da Novi Ligure e 40 km NNW da Genova.

