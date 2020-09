Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 11 settembre 2020 (Di venerdì 11 settembre 2020) Questa sera, 11 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni Al centro della prima puntata di Quarto Grado inchieste sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele e sul caso di Willy Monteiro, il giovane ucciso a colpi di arti marziali a Colleferro. I contorni della vicenda della donna e di suo figlio, di soli quattro anni, restano ancora poco chiari: omicidio-suicidio, incidente o “incontro sfortunato”? Agghiacciante per ... Leggi su tpi (Di venerdì 11 settembre 2020) Questa sera, 11, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro della prima puntata diinchieste sulla morte di Viviana Parisi e del piccolo Gioele e sul caso di Willy Monteiro, il giovane ucciso a colpi di arti marziali a Colleferro. I contorni della vicenda della donna e di suo figlio, di soli quattro anni, restano ancora poco chiari: omicidio-suicidio, incidente o “incontro sfortunato”? Agghiacciante per ...

