Piccinini torna in tv: sarà opinionista a Sky Calcio Club (Di venerdì 11 settembre 2020) MILANO - Dopo 34 anni di carriera nelle reti Mediaset, Sandro Piccinini è pronto per una nuova avventura. Per la stagione alle porte, infatti, l'ex storico telecronista farà parte della squadra di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) MILANO - Dopo 34 anni di carriera nelle reti Mediaset, Sandroè pronto per una nuova avventura. Per la stagione alle porte, infatti, l'ex storico telecronista farà parte della squadra di ...

pisto_gol : ??Dopo il biennio sabbatico torna in tv SANDRO PICCININI: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in vest… - GoalItalia : Sandro Piccinini torna in tv: sarà uno degli opinionisti di Sky Calcio Club ?? - TuttoMercatoWeb : Sandro Piccinini torna in TV: sarà opinionista del Club di Caressa su Sky - Annamcamilloni : RT @pisto_gol: ??Dopo il biennio sabbatico torna in tv SANDRO PICCININI: in attesa di risentirlo in telecronaca, lo vedremo in veste di opin… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Piccinini torna in tv: sarà opinionista a Sky Calcio Club -