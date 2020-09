Paola Gassman e Ugo Pagliai inaugurano il Festival Shakespeariano (Di venerdì 11 settembre 2020) È il più classico degli spettacoli ad aprire, venerdì 11 settembre, l’Estate Teatrale Veronese. Il Festival, nato nel 1948 con la precisa volontà di celebrare il rapporto tra William Shakespeare e la città di Verona, sarà inaugurato nella suggestiva location del Teatro Romano da Romeo e Giulietta, così come Enrico Castellani e Valeria Raimondi lo hanno riletto. La pièce non andrà in scena con i crismi di rito, i testi originali del drammaturgo britannico. I registi hanno deciso, infatti, di utilizzare i soli dialoghi tra innamorati per restituire forza al sostrato emotivo della vicenda. «Lo spettacolo si concentra completamente sui protagonisti della vicenda, mette da parte tutto il contorno: la guerra tra le rispettive famiglie, gli amici di Romeo, i genitori di Giulietta e il frate, ci interroga su quanto questa storia sia anche nostra, su quanto sia quella degli attori che la interpretano, su per quanto tempo possa ancora sopravvivere a se stessa dopo averci accompagnati per così tanti anni», hanno spiegato i registi, che nella parte degli innamorati hanno voluto Ugo Pagliai e Paola Gassman, icone del teatro italiano. Leggi su vanityfair

Ma anche grazie alle inaspettate interpretazioni di Ugo Pagliai con Paola Gassman, Vanessa Scalera, Chiara Francini con Andrea Argentieri e Sergio Rubini”. Il festival shakespeariano si apre con ...

Si apre questa sera, venerdì 11 settembre, nella suggestiva ambientazione del Teatro Romano, il Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale Veronese, dopo l'anteprima di luglio. Si parte con l’attesi ...

