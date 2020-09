Napoli-Pescara 4-0: un goal e due assist per Andrea Petagna (Di sabato 12 settembre 2020) Quarta vittoria in altrettante amichevoli per il Napoli, che al San Paolo ha rifilato un 4-0 al Pescara. A segno 6 volte nei test contro L’Aquila e Teramo, Victor Osimhen è rimasto a secco stavolta. Maglia da titolare per Kalidou Koulibaly, nonostante la probabile partenza. Gennaro Gattuso ha optato per il tridente nell’esame contro gli abruzzesi di Massimo Oddo. Il Pescara ha colpito un palo in avvio, il primo vero affondo degli azzurri è arrivato al 24’: merito di Piotr Zielinski, bravo a liberarsi al limite dell’area e a battere Vincenzo Fiorillo. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Hirving Lozano e Kalidou Koulibaly hanno sfiorato ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 12 settembre 2020) Quarta vittoria in altrettante amichevoli per il, che al San Paolo ha rifilato un 4-0 al. A segno 6 volte nei test contro L’Aquila e Teramo, Victor Osimhen è rimasto a secco stavolta. Maglia da titolare per Kalidou Koulibaly, nonostante la probabile partenza. Gennaro Gattuso ha optato per il tridente nell’esame contro gli abruzzesi di Massimo Oddo. Ilha colpito un palo in avvio, il primo vero affondo degli azzurri è arrivato al 24’: merito di Piotr Zielinski, bravo a liberarsi al limite dell’area e a battere Vincenzo Fiorillo. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ Hirving Lozano e Kalidou Koulibaly hanno sfiorato ...

sscnapoli : ?? Napoli-Pescara ?? Oggi ore 18:00 ?? In pay-per-view su @SkySport al prezzo di € 5,99 ?? @Sporting_CP - Napoli ?? D… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliPescara ?? - CorSport : #DeLaurentiis e il problema con la tv a casa per vedere #Napoli-#Pescara ?? - infoitsport : Di Marzio: 'Milik infuriato con il Napoli per l'esclusione col Pescara! Ha detto che vuole restare' - Passion1897 : Quello che posso dire è che oggi, sulla scia di un'amarezza, delusione per non essere stato convocato per Napoli-Pe… -