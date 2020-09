Napoli, con i Maestri di Strada per il ritorno a scuola: l’evento (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Alunni, studenti, docenti, personale scolastico e i volontari della comunità di Maestri di Strada sono pronti per ricominciare la scuola e si preparano al ritorno in classe a suon di percussioni. Maurizio Capone leader dei Bungtbangt di Napoli, Carlo Ravot del progetto “Drum Attack” del Crams di Lecco e Tommaso Scarimbolo direttore e maestro di Bembè- Arti musicali e performative di Ruvo di Puglia – coordinati da Irvin Vairetti, responsabile del Polo Territoriale Musica di Maestri di Strada, con la collaborazione di Cira Maddaloni e Maria Rosaria Ferraioli esperte di arti visive e Nicola Laieta per il teatro – guidano una due giorni di laboratori di costruzione di strumenti ... Leggi su anteprima24

pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - matteosalvinimi : ... Orgoglioso di essere in Campania, domani (con grande appuntamento a Napoli in piazza Matteotti alle 18.30), per… - Open_gol : ?? Coronavirus, positivo il presidente del Napoli De Laurentiis. «Alla riunione di Serie A con sintomi ma senza masc… - mamelettrico : RT @LegaSalvini: ++ OGGI MATTEO SALVINI IN CAMPANIA! ++ ?? ORE 10.00 POMPEI (Napoli) ???? incontro con rappresentanti delle guide turistiche… - PaoloCaminiti1 : RT @LaVeritaWeb: Il patron del Napoli mercoledì ha partecipato all'assemblea di Lega. Ieri il trasferimento a Roma da Capri con la moglie.… -