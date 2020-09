In aumento contagi e ricoveri. Dubbi sul taglio alla quarantena. La curva del Covid torna a salire ma calano i morti. Sileri: con 1.500 casi situazione sotto controllo (Di venerdì 11 settembre 2020) I contagi da Coronavirus e i ricoveri nelle terapie intensive sono aumentati ancora nelle ultime 24 ore, ma fortunatamente sono diminuiti i morti. Ogni giorno il Paese, come era all’inizio della pandemia, attende con il fiato sospeso il bollettino del Ministero della salute. E purtroppo i dati continuano a non essere particolarmente incoraggianti. Ieri sono stati registrati 1.597 nuovi positivi contro i 1.434 del giorno precedente, portando il totale dei casi a 283.180, e sono pure diminuiti i tamponi, passando da 95.990 a 94.186. Diminuito però il numero dei decessi, che sono stati 10, quattro in meno di mercoledì, 35.587 dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono stati invece 613, 211.885 in totale, e altri 58 pazienti positivi al coronavirus con sintomi sono stati ricoverati. In ... Leggi su lanotiziagiornale

