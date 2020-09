Elisabetta Gregoraci si sfoga | svelato il futuro con Briatore

Leggi su bloglive

(Di venerdì 11 settembre 2020)ospite nel salotto di Silvia Toffanin, racconta del suo ex marito Flavioe del loroma anche di Grande Fratellosi racconta e sinel salotto di Silvia Toffanin, nella prima puntata di Verissimo post lockdown. La bella show girl calabrese ha raccontato anche del divorzio con Flavionon prima di aver raccontato come siano in miglioramento le condizioni dell’ex marito, affetto da Covid-19. Non è stata certo tenera la, spiegando come la causa del divorzio tra i due sia stata esclusivamente colpa dell’uomo ammettendo, tra l’altro, di essersi annullata durante i 13 anni vissuti insieme. “Grande affetto” tra i due ancora ...