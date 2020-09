Cantine aperte durante la vendemmia in Toscana (Di venerdì 11 settembre 2020) Per tutto il mese di settembre e ottobre le Cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana apriranno le porte ai wine lovers durante il periodo più suggestivo dell’anno. A settembre si rinnova il magico rito della raccolta e puntuale come sempre torna anche Cantine aperte in vendemmia, che a settembre e ottobre porterà le Cantine socie del Movimento Turismo del Vino Toscana ad aprire le loro porte a tutti gli enoappassionati. Tanti gli appuntamenti e i programmi dedicati agli appassionati, che potranno non solo degustare i vini e visitare le Cantine, ma anche partecipare alla vendemmia, con tante attività pensate per tutta la famiglia. “Dopo il successo di Calici di stelle in agosto ... Leggi su vinonews24

