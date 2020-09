Binotto | ‘Abbiamo toccato il fondo Leclerc? Deve ancora crescere come persona’

Leggi su newsmondo

(Di venerdì 11 settembre 2020) Il Team Principal della Ferrari Mattiaha parlato ai microfoni della RAI facendo il punto sull’andamento della stagione. Intervenuto ai microfoni della RAI, il team principal della Ferrari Mattiaha fatto il punto sulla stagione nera del Cavallino che sicuramente sperava di arrivare al GP del Mugello in condizioni migliori per celebrare i mille GP in Formula 1. Nonostante l’andamento delle Rosse e un campionato da dimenticare, il fine settimana italiano si conferma una festa, anche se nell’aria manca quell’entusiasmo dello scorso anno. Insomma, l’amore per il Cavallino Rampante non si discute ma l’entusiasmo vive di folate, emozioni, imprese.sulla stagione nera della Ferrari: “Abbiamoil ...