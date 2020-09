Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 11/09/20: scatta il triangolo tra uno dei tronisti, una corteggiatrice e uno dei più discussi cavalieri del ‘Trono over’! (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è registrata oggi pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne. Eccovi tutte le Anticipazioni direttamente dal portale IlVicolodelleNews.it: La puntata è cominciata con una sintesi della registrazione precedente e le solite lamentele di Gemma con attinenti facce perplesse di Tina. Gemma, come già abbiamo visto, si stava frequentando con Paolo. I 2 dopo essersi scambiati un bacio ‘umido’ (così è stato definito), hanno deciso di chiudere definitivamente perché non è scattato nulla (sempre facendo riferimento a rapporti intimi che non ci sono stati). Addirittura la dama torinese si è lamentata che Paolo non manda molti messaggi. Tina attacca pensantemente Gemma perché le sue storie hanno sempre lo stesso finale dando vita ad uno dei suoi migliori spettacoli trashosi. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 11 settembre 2020) Si è registrata oggi pomeriggio una nuova puntata di Uomini e Donne. Eccovi tutte ledirettamente dal portale IlVicolodelleNews.it: La puntata è cominciata con una sintesi della registrazione precedente e le solite lamentele di Gemma con attinenti facce perplesse di Tina. Gemma, come già abbiamo visto, si stava frequentando con Paolo. I 2 dopo essersi scambiati un bacio ‘umido’ (così è stato definito), hanno deciso di chiudere definitivamente perché non èto nulla (sempre facendo riferimento a rapporti intimi che non ci sono stati). Addirittura la dama torinese si è lamentata che Paolo non manda molti messaggi. Tina attacca pensantemente Gemma perché le sue storie hanno sempre lo stesso finale dando vita ad uno dei suoi migliori spettacoli trashosi. ...

