Sepe su De Laurentiis: “Di fronte al coronavirus siamo tutti livellati” (Di giovedì 10 settembre 2020) Crescenzio Sepe, cardinale e arcivescovo di Napoli, ha commentato così la positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis. Di fronte al virus siamo tutti livellati, non c’è né principe, né marchese né cardinale, quando viene viene. Facciamo un augurio a De Laurentiis perché possa continuare in questo impegno, soprattutto in un periodo particolare anche per lui e per la squadra. Non sapevo che fosse positivo, mi è stato detto che dovrò fare un altro tampone, ne ho già fatti 3-4, uno in più o in meno non fa differenza. L’ho incontrato dieci giorni fa a Castel di Sangro, io mi sento bene. Ci siamo salutati, ci siamo abbracciati, lui non aveva la ... Leggi su ilnapolista

Me lo immagino col 4-2-3-1, però, Gattuso è molto creativo ed è capace di reinventarsi le cose a seconda degli avversari e di come si sviluppano gli allenamenti dei calciatori che abbiamo a disposizio ...

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Crescenzio Sepe, Cardinale di Napoli: “Ho avuto un colloquio con Gattuso, sono mo ...

