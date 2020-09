Scuola, il comune di Pomezia incontra i Dirigenti Scolastici: l’anno scolastico inizierà il 14 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, questa mattina il Sindaco Adriano Zuccalà e gli Assessori Federica Castagnacci e Miriam Delvecchio hanno incontrato i Dirigenti Scolastici degli istituti sul territorio. Durante la riunione è stato confermato il calendario scolastico regionale, che prevede l’avvio delle lezioni lunedì 14 settembre. “Abbiamo completato i lavori di adeguamento dei plessi – rilevano gli Assessori Federica Castagnacci e Miriam Delvecchio – e siamo pronti per l’avvio di un nuovo anno scolastico. Stiamo lavorando duramente per rispondere con efficienza e velocità alle richieste pervenute garantendo la ripresa di studenti e personale scolastico in piena ... Leggi su ilcorrieredellacitta

LegaSalvini : #PONTASSIEVE, AGGRESSIONE A SALVINI. LA GIOVANE, A.F.B, HA 30 ANNI, È ORIGINARIA DEL CONGO ED È IMPEGNATA NEL SERVI… - myrtamerlino : Ho in collegamento Costanza, una #mamma con 4 figli, che avrà un problema comune a tante famiglie: gestire gli orar… - BottenaFratsa : RT @NaDi_1075: È impiegata nel Servizio Civile del Comune; Si occupa di progetti di solidarietà per l’Africa; Ha contribuito a fondare una… - Floritmassimil1 : RT @NaDi_1075: È impiegata nel Servizio Civile del Comune; Si occupa di progetti di solidarietà per l’Africa; Ha contribuito a fondare una… - Comune_Pomezia : #Scuola, il Comune di #Pomezia incontra i Dirigenti scolastici. Al via l’anno scolastico 2020/21 il 14 settembre Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola comune Come si insegna il Covid a scuola? comune-info.net “Mia figlia studia a casa, cerco un tutor”. Quando la fake news ne alimenta altre mille

«Ciao Giulia, ti andrebbe di fare l’insegnante di mia figlia a casa quest’anno? Non voglio mandarla a scuola, perché ho paura del Covid». Ho ricevuto questa telefonata pochi giorni fa, e sono rimasta ...

Lariano, la minoranza chiede lumi sulla scuola e propone il posticipo dell’apertura al 24 settembre

I consiglieri di minoranza di Lariano hanno protocollato un’interrogazione in Comune per conoscere la situazione in merito alla riapertura delle scuole. “Ad oggi non vi sono certezze sulla riapertura ...

«Ciao Giulia, ti andrebbe di fare l’insegnante di mia figlia a casa quest’anno? Non voglio mandarla a scuola, perché ho paura del Covid». Ho ricevuto questa telefonata pochi giorni fa, e sono rimasta ...I consiglieri di minoranza di Lariano hanno protocollato un’interrogazione in Comune per conoscere la situazione in merito alla riapertura delle scuole. “Ad oggi non vi sono certezze sulla riapertura ...