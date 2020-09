Sassuolo, Magnanelli: «Europa? Non sarà facile. Io voglio stare bene» – VIDEO (Di giovedì 10 settembre 2020) Magnanelli ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center: le parole del centrocampista del Sassuolo – VIDEO (Dal nostro inviato) – Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha partecipato alla presentazione della squadra e delle maglie al Mapei Football Center. «Europa? Sì ma non sarà facile. Futuro? Io voglio stare bene», queste le dichiarazioni del calciatore a margine dell’evento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Francesco Magnanelli: “Questa piazza ti lascia dentro qualcosa d’importante”

Francesco Magnanelli, quindici anni di neroverde, cittadino onorario, capitano del Sassuolo, 498 presenze, ha parlato durante la Serata Neroverde, in occasione della presentazione delle nuove maglie.

