REFERENDUM | PERCHÉ NO -10 Di Maio propone il taglio degli stipendi Sì | ma con quale criterio?

Non avendo un solo argomento razionale per giustificare questo masochistico taglio della rappresentanza democratica, Luigi Di Maio parla d'altro.Parla d'altro anche perché, temendo il flop della partecipazione al REFERENDUM, ha bisogno di aggiungere legna al falò della demagogia, sperando così di incoraggiare la gente a votare e a votare Sì. Niente di costruttivo, naturalmente, essendo (forse) i grillini capaci di usare apriscatole e forbici, ma di sicuro non calce e mattoni.Ecco, allora, la bella idea di Di Maio: dopo aver tagliato il numero dei parlamentari taglieremo gli stipendi a quelli rimasti. Bene, ma facciamolo con criteri nuovi. Avanzo una proposta basata sulla convinzione che affamare la politica serva solo a incoraggiare il malaffare e ad attirare i ...

