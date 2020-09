"Non devo parlare con voi". Pentita per l'aggressione a Salvini? La sconcertante risposta della signora raggiunta al telefono (Di giovedì 10 settembre 2020) Pentita? Fino a un certo punto. Si parla della 30enne che ieri, giovedì 9 settembre, ha aggredito Matteo Salvini a Pontassieve prima di un comizio elettorale, la donna di origini congolesi che gli ha strappato camicia e rosario al grido di "io ti maledico" e altre frasi incomprensibili. La signora, A.F.B., è stata raggiunta telefonicamente dalla AdnKronos, alla quale risponde con poche parole che non lasciano trasparire grande pentimento per il gesto: "Non dico niente dell'aggressione, sto facendo altro e non voglio parlare. Non sono obbligata e non me la sento di dire niente", risponde la gentil signora. L'agenzia di stampa dà conto di una "voce inizialmente impercettibile, incerta come sommessa". Una voce che ... Leggi su liberoquotidiano

Scuola: Conte: 'Rientro in sicurezza è faro del governo. La scuola riapre regolarmente il 14'

"Abbiamo lavorato intensamente alla riapertura delle scuole: quest'anno avverrà in un contesto nuovo e non facile che sfiderà tutto il sistema Italia. Ma grazie al nostro lavoro l'anno scolastico comi ...

Riscossione cartelle e pagamenti, le faq dell’Agenzia delle Entrate

Il Decreto Agosto ha fatto slittare al 15 ottobre 2020 il termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020 dal Decreto Rilancio. In pratica ha este ...

