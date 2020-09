Maestro Pellegrini, da venerdì 11 settembre esce il nuovo ep “Fragile, Vol. 2” (Di giovedì 10 settembre 2020) Dall’11 settembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “FRAGILE, VOL.2” (Blackcandy Produzioni), il nuovo EP di Maestro Pellegrini e volume numero 2 del suo primo disco solista. Preceduto nei mesi scorsi da “FRAGILE, VOL. 1“, è online “FRAGILE, VOL. 2“, nuovo EP di Maestro Pellegrini incluso in un progetto discografico full lenght dal titolo “FRAGILE“, in uscita prossimamente. Il nuovo EP – così come l’album di cui farà parte – è un lavoro profondamente intimo ed autobiografico in cui l’artista esplora e mostra una dimensione personale, come essere umano e come musicista, frammentandola in piccoli, fragili pezzi di ... Leggi su laprimapagina

Maestro Pellegrini sempre più a nudo con 'Fragile, Vol.2'

PADOVA Per garantire il rispetto delle norme anti Covid 19, il settore Politiche scolastiche assume altri 45 lavoratori. A prendere servizio saranno educatori, cuochi, insegnanti e maestre d'asilo. Co ...

“La musica ora è pensiero comune, MiTo testimonierà che va condivisa”

TORINO. Con «Futuro», concerto dell’orchestra Verdi di Milano diretta da Daniele Rustioni con solista al violino Francesca Dego, domani alle 20 al Teatro Regio si inaugura la quattordicesima edizione ...

