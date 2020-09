Entra in un sito per adulti e trova la moglie a letto con… (Di giovedì 10 settembre 2020) Una scoperta che ha sicuramente sconvolto il protagonista della vicenda. Un uomo Entra in un sito per adulti ma tra le interpreti di uno dei filmati trova sua moglie. La storia ha avuto luogo ad Atene in Grecia, dopo un marito appassionato di siti a luci rosse si è trovato difronte ad un sorpresa del tutto inaspettata. Cliccando infatti su uno dei tanti film proposti dal sito si è trovato un viso più che conosciuto: quello della compagna. La reazione è stata inevitabile. Dopo aver visitato il sito per adulti, il marito sconvolto ha voluto allertare la Polizia, scoprendo che dietro al filmino a luci rosse c’era una procedura, considerata illegale il Grecia. Ma sicuramente il trauma ... Leggi su velvetgossip

Chiudere tutte le centrali a carbone entro il 2025 e fornire energia elettrica da idrogeno verde all’Ilva di Taranto. È il futuro verde al quale Enel sta lavorando sull’onda degli obiettivi di Parigi.

Sono 900.052 le persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus nel mondo e 27.711.866 i casi accertati. E' quanto risulta da un calcolo dell'Afp. (ANSA-AFP). Gli incontri sociali di più di se ...

