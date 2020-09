De Laurentiis positivo, Malagò: “Qualcosa non quadra” (Di giovedì 10 settembre 2020) Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha commentato con una dichiarazione all’Ansa la positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis. De Laurentiis è un amico di famiglia, gli sono vicino e lo abbraccio. Giuro che non so niente, solo quello che ho letto ma c’è qualcosa che non mi quadra. Se è tutto quello che ho visto, mi sembra che qualcosina non abbia funzionato. Se c’è stato un focolaio in un raduno o alcuni componenti che hanno frequentato certi posti, il protocollo è chiarissimo, se c’è qualcuno che ha trasgredito c’è una responsabilità a tutti i livelli. L'articolo De Laurentiis positivo, Malagò: “Qualcosa non quadra” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

