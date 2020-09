Daydreamer - Le ali del sogno: quando andranno in onda le prossime puntate? La programmazione (Di giovedì 10 settembre 2020) Daydreamer - Le ali del sogno non ci fa più compagnia quotidianamente ma Canale 5 trasmetterà le prossime puntate durante il weekend: la programmazione. Daydreamer - Le ali del sogno tornerà presto su Canale 5 con le prossime puntate, a maggior ragione dopo il successo riscosso lunedì 7 settembre in prima serata, quando ha conquistato circa 2,5 milioni di spettatori. Dopo la prima serata dello scorso lunedì, ecco la programmazione prevista da Canale 5 per le prossime puntate della soap con Can Yaman: sabato 12 settembre dalle 14.10 con due puntate domenica 13 dalle 16:30 con una puntata sabato 19 settembre dalle 14:10 ... Leggi su movieplayer

