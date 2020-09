Coronavirus, la Procura Federale vuole indagare sul comportamento di Aurelio De Laurentiis (Di giovedì 10 settembre 2020) La positivà di Aurelio De Laurentiis al Coronavirus è la notizia del giorno. Si sovrappongono adesso le accuse nei confronti del presidente del Napoli per un suo eventuale comportamento poco diligente. Nel mirino è finita la partecipazione all’Assemblea di Lega, pur essendo il presidente in attesa dell’esito del tampone. Il club azzurro fa sapere che Aurelio De Laurentiis non presentava sintomi particolari e sottolinea l’attenzione del presidente per le sue condizioni fisiche. Lo scorso, inverno, aveva sofferto di una importante broncopolmonite. 20/09/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 20€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ La ... Leggi su calciomercato.napoli

Vincenzo De Luca guarda allo sviluppo di Napoli, Stefano Caldoro garantisce che il centrodestra è unito e denuncia il caos in Regione su scuola e gestione del Covid, Valeria Ciarambino parla di ombre ...

