Colleferro, si allarga l'inchiesta: voci di nuovi indagati. E ora l'ipotesi di reato può trasformarsi in omicidio volontario (Di giovedì 10 settembre 2020) Si svolgeranno sabato a Paliano i funerali di Willy, il 21enne massacrato di botte. Intanto l'accusa per i quattro arrestati per il pestaggio potrebbe diventare di omicidio volontario anziché ... Leggi su tg.la7

"Non giudicate i miei figli dalle foto. Sono sicura che non sono stati loro ad uccidere Willy". Così la madre dei fratelli Bianchi difende i suoi figli dall’accusa di omicidio. Marco e Gabriele sono a ...

Colleferro, Pd: parte campagna ‘Non restare indifferente’

Roma – “Dalla direzione provinciale di oggi parte la campagna ‘Non restare indifferente’: e’ ora che i partiti tornino ad essere vere sentinelle sul territorio, e a svolgere un ruolo di argine a soste ...

