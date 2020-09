Calciomercato: Florenzi al Psg in prestito (Di giovedì 10 settembre 2020) Era uno dei crucci di inizio stagione del Psg che ha pure disputato la Champions League con un terzino destro d'emergenza, come Kehrer. Colpa del fatto che Meunier non rientrava nei piani di Tuchel e ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Florenzi ad un passo dal @PSG_inside, prestito con diritto di riscatto dalla @OfficialASRoma #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Florenzi al #Psg, il giocatore partirà già stasera per la #Francia. Dettagli e retroscena della trattativa - SkySport : Calciomercato, Florenzi vicino al Psg: accordo con la Roma per prestito con diritto. News - Michy_92 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO Roma, Florenzi vicino al Paris Saint-Germain Operazione in prestito con diritto di riscatto L'agente Lucci… - PSGourien : RT @Gazzetta_it: #Florenzi, un altro italiano a Parigi: andrà al #Psg in prestito per un anno -