Alessandro Gassman condanna gli haters ma incita i follower contro Sgarbi (Di giovedì 10 settembre 2020) Scontro social tra l’onorevole Vittorio Sgarbi e l’attore Alesandro Gassman. Quest’ultimo si sarebbe scagliato contro Sgarbi sui social salvo poi condannare pubblicamente gli haters. E’ un duello a distanza quello che, da oltre dieci giorni, va avanti tra l’onorevole Vittorio Sgarbi e l’attore Alessandro Gassman. A far scattare la scintilla – riporta Il Giornale … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

AcapoLinda : @anari56 come il film di gassman, alessandro, ovvio, ''non odiare'' ipocrisia a livelli professionistici - DoniFaltoni : RT @Gius1932: Alessandro Gassman: ma prima di parlare non sarebbe meglio pensare??????????? - afrizox : Alessandro Gassman be like “BUONGIORNISSIMO PULIZIA KONTATTI” e io sono pronta a menare chiunque l’abbia portato a… - DinoFuoco : @giannileft @GassmanGassmann Rassegnati. Trump sarà il TUO Presidente Saluta il vecchio Alessandro, il figlio di… - cl_audiab : @virginiaraggi @GassmanGassmann Da quando Alessandro Gassman è un vip....è il figlio di un vip -