WINDTRE vince il premio come operatore più veloce d’Italia (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – È WINDTRE l’operatore mobile più veloce d’Italia secondo Ookla, la società leader globale nelle applicazioni di testing e nella data analysis per le reti fisse e mobili, che ha sviluppato Speedtest. Ookla ha conferito all’azienda guidata da Jeffrey Hedberg il prestigioso ‘Speedtest Award‘, per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile nel primo e secondo trimestre 2020. Nei primi sei mesi dell’anno, Ookla ha confrontato i risultati di 7.307.941 test svolti dai clienti in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, e ha calcolato lo ‘Speed Score’ di ogni operatore. La rete di WINDTRE ha ottenuto la migliore prestazione in termini di velocità, con un valore medio ... Leggi su quifinanza

