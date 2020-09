Violata la Casa dei Puffi: pusher con la droga in casa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ha 33 anni ed ha origini ucraine Igor Ilner, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Scampia per detenzione di droga a fini di spaccio. Era in strada, all’interno del Lotto P, tra le cosiddette “case dei Puffi”. Quando ha notato i carabinieri è scappato, rifugiandosi all’interno di un appartamento. Il suo movimento non è sfuggito ai militari che hanno raggiunto e poi perquisito l’abitazione. E’ così che, all’interno di un vano ricavato nel telaio di una porta, i carabinieri hanno rinvenuto 55 cilindretti contenenti eroina e 20 di cocaina. Finito in manette, Ilner – già noto alle forze dell’ordine – è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Denunciata per lo stesso reato, invece, la 18enne proprietaria ... Leggi su anteprima24

