Torino, positivo al Covid-19 un membro dello staff. Annullate le prossime due amichevoli (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un caso di positività al coronavirus in casa Torino: si tratta di un membro dello staff. In via precauzionale, il club ha scelto di annullare le prossime amichevoli in programma. Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club comunica che in seguito ai tamponi di routine – come da protocollo anti-Covid richiesto dalla Figc – è stato riscontrato un caso di positività in un componente dello staff. Il tesserato in questione, asintomatico, è già in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. La Società ha disposto l’annullamento delle due amichevoli in calendario ... Leggi su alfredopedulla

