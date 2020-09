Test rapidi, la corsa all’acquisto dei kit per lo screening di massa: Arcuri lavora a una gara pubblica, mentre per ora ogni regione fa da sé (Di mercoledì 9 settembre 2020) Per gli esperti sono la nuova frontiera della lotta al coronavirus, perché permettono di sapere se si è positivi nel giro di 30 minuti, hanno un’affidabilità che al momento arriva “fino all’85 per cento” e non servono operatori specializzati o laboratori di ricerca per analizzarli. Sono i nuovi Test rapidi (o “antigenici”), impiegati a macchia di leopardo negli aeroporti già a partire da metà agosto, cioè dopo la stretta del governo su chi arriva da Paesi a rischio come la Spagna o la Grecia. A quasi un mese di distanza dalla loro introduzione, però, manca un piano nazionale per estenderne l’uso su larga scala. Il ministero della Salute non commenta, mentre dallo staff del commissario all’emergenza Domenico Arcuri fanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

TREVISO Test rapidi per individuare il coronavirus nelle scuole. Per l'Usl della Marca sono indispensabili. Il piano prende corpo dopo i primi casi di maestre e bambini contagiati nella Marca: a Trevi ...

Ecco, proprio questo strumento, la cui efficacia è stata dimostrata dall'Istituto Spallanzani, viene utilizzato con ottimi risultati agli arrivi dell'aeroporto di Fiumicino e rappresenta la svolta nel ...

