Sospesi i test sul vaccino di Oxford per una sospetta reazione avversa

L'azienda farmaceutica italiana AstraZeneca, responsabile della produzione del vaccino sviluppato ad Oxford, ha fatto sapere di aver momentaneamente sospeso tutti i test clinici può farmaco. La causa potrebbe essere una reazione avversa in un volontario britannico. vaccino di Oxford, Sospesi i test Il vaccino sviluppato nei laboratori dello Jenner Institute dell'Università di Oxford era quello che, fra tutti, aveva fatto maggiormente sperare. Le prime fasi della sperimentazione clinica sui volontari avevano dato risultati incoraggianti. I 1087 pazienti che si erano sottoposti ai test, infatti, avevano reagito positivamente alla somministrazione del

