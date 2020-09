Serie B, stasera a Pisa la compilazione del calendario: il 26 settembre si parte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questa sera si svolgerà a Pisa la compilazione del calendario della prossima Serie B. L’edizione numero 89 del campionato cadetto prenderà il via il 26 settembre, con l’opening day venerdì 25, si chiuderà il 7 maggio. Confermate le partite nel periodo natalizio: il 27 e 30 dicembre e il 3 gennaio, si tornerà poi in campo il 16 gennaio. Si giocherà anche il giorno di Pasquetta, il 5 aprile. Foto: sito ufficiale Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

In serata la Lega di B svelerà ufficialmente il calendario del nuovo campionato. Un campionato che si preannuncia essere competitivo e molto equilibrato. L'inizio del torneo è fissato per venerdì 25 s ...