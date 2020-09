Real Sociedad, Willian Josè annuncia di essere positivo al Covid-19 (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’attaccante della Real Sociedad, Willan Josè, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid-19 attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram: “Desidero annunciare di essere risultato positivo nell’ultimo test Covid. Sono triste per non poter aiutare i miei compagni di squadra all’inizio della Liga, ma continuero’ a lavorare e a prendermi cura di me stesso per tornare il prima possibile. Forza Real Sociedad”. Il brasiliano ora si trova in isolamento e, per tanto, sarà costretto a saltare la prima giornata di campionato in programma domenica sul campo del Valladolid. Anche la stessa società spagnola ha comunicato ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Liga | #RealSociedad, #WillianJosè annuncia di essere positivo al #Covid19 - blacked_98 : RT @blacked_98: Una banda alternativa - blacked_98 : Illarramendi ve la luz - blacked_98 : Una banda alternativa - EnzoAscione67 : @IlKazuma @mpersivale @PeppinInter @FrancescaCphoto @paolo_frediani @Inter @PresMoratti @NicoSpinelli8… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad Real Sociedad, Willian Josè annuncia di essere positivo al Covid-19 Sportface.it Real Madrid, prima volta con il logo di campione della Liga

Real Madrid logo campione – Nella stagione 2020/21, il Real Madrid indosserà per la prima volta lo stemma di campione nelle partite della Liga. L’apposito emblema creato dal massimo campionato spagnol ...

Granada-Athletic Bilbao, le probabili formazioni: le scelte di Martinez e Garitano

Riparte la Liga spagnola e la prima giornata si aprirà con l’anticipo di scena allo stadio Los Carmenes di Granada e vedrà di fronte Granada e Athletic Bilbao. I padroni di casa hanno sovvertito ogni ...

Real Madrid logo campione – Nella stagione 2020/21, il Real Madrid indosserà per la prima volta lo stemma di campione nelle partite della Liga. L’apposito emblema creato dal massimo campionato spagnol ...Riparte la Liga spagnola e la prima giornata si aprirà con l’anticipo di scena allo stadio Los Carmenes di Granada e vedrà di fronte Granada e Athletic Bilbao. I padroni di casa hanno sovvertito ogni ...