«Ratched», Sharon Stone: «La lunga strada verso la parità» (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’anno in cui uscì al cinema Qualcuno volò sul nido del cuculo, il film di Miloš Forman tratto dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, Sharon Stone era poco più che una ragazzina. «Ero molto giovane quando è uscito la prima volta, ma è un film che ti rimane talmente dentro che lo rivedresti all’infinito. Jack Nicholson è stato straordinario» spiega l’attrice a VanityFair.it quasi cinquant’anni dopo, in occasione dell’uscita di Ratched, la nuova serie originale di Ryan Murphy disponibile su Netflix a partire dal 18 settembre. Nella serie, che vede Sarah Paulson nei panni di Mildred Ratched, l’infermiera di dubbia moralità che nel film era sullo sfondo e che Murphy rende protagonista del soggetto, Stone interpreta una signora altolocata di Los Angeles, Lenore Osgood, che ricorda le pose plastiche di Gloria Swanson in Viale del tramonto e di Dianne Wiest in Pallottole su Broadway: «È estremamente ricca, due volte vedova e con un figlio. I suoi modi perversi diventano sempre più estremi man mano che la storia del personaggio si sviluppa. Ha anche una scimmia cappuccina come animale domestico» spiega Sharon Stone, 62 anni, diventata un’icona della bellezza senza filtri e della lotta all’ignoranza in tempi di coronavirus. https://www.youtube.com/watch?v=hgllIAQVA9E Leggi su vanityfair

