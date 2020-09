Qui ci sono Kermit la rana e Miss Piggy dei Muppet che si cercano su Google (Di mercoledì 9 settembre 2020) sono in giro da un pezzo, eppure sono ancora attuali. Parliamo dei Muppet, approdati a luglio sulla piattaforma streaming Disney+ con una serie da sei episodi dal titolo Muppets Now. I più celebri pupazzi dello spettacolo statunitense – architrave della cultura americana fin dal secondo dopoguerra – per qualcuno sono memoria collettiva, per altri un vago ricordo, ma molti altri li scopriranno soltanto ora. In questo video i due protagonisti più famosi della serie, Kermit the Frog (la rana) e Miss Piggy (la maialina), arrivano direttamente in soccorso del pubblico più giovane, rispondendo alle query più cercate su Google che li riguardano. Un utente di Google ... Leggi su wired

AlbertoBagnai : “Strumenti già resi disponibili” sono il MES e il SURE, come tutti sanno (qui: - borghi_claudio : Eh qui si che le opposizioni sono brave. Visto come si fa? Si fa la mozione di sfiducia così cade il gov... ah no. - borghi_claudio : @ugosa1 Eh mi sa di no. La sono arrivati camici gratis fatti da una ditta esistente. Qui stavano sparendo 45 milioni a una ditta inesistente - Alex59635289 : RT @AngeloCiocca: Ma come ??? Sono mesi che come SCIACALLI, infangano la #Lombardia e la #sanità lombarda, poi quando hanno necessità vengo… - rennydee : ?? Ieri sono stati assegnati altri #buoni #Amazon! Ogni giorno 20€ per i #topchatters della #TradingZone, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Qui sono Cagliari, parla Di Francesco: "Qui sono a mio agio" Tuttosport Covid, Siniscola: 9 positivi e 30 in quarantena

Siniscola, 9 settembre 2020 – Salgono i positivi anche a Siniscola: a dare l’annuncio è il Sindaco Gianluigi Farris, che tramite Facebook ha comunicato che sono 9 i contagiati in paese. “Cari amici, s ...

Tour, i forzati dello sprint e il Sagan sparito

Ile de Ré – I velocisti, razza condannata a vincere per giustificare la propria esistenza. La vittoria per mezza ruota di Sam Bennett su Caleb Ewan all’Ile de Ré, posizioni invertite rispetto all’altr ...

Siniscola, 9 settembre 2020 – Salgono i positivi anche a Siniscola: a dare l’annuncio è il Sindaco Gianluigi Farris, che tramite Facebook ha comunicato che sono 9 i contagiati in paese. “Cari amici, s ...Ile de Ré – I velocisti, razza condannata a vincere per giustificare la propria esistenza. La vittoria per mezza ruota di Sam Bennett su Caleb Ewan all’Ile de Ré, posizioni invertite rispetto all’altr ...