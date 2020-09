Prima Michael Jordan, ora Travis Scott: abbiamo confrontato i menu McDonald’s firmati dalle star (Di mercoledì 9 settembre 2020) Travis Scott Meal (foto: McDonald’s)Se il vostro sogno è quello di cenare fianco a fianco con una celebrity, per il momento dovrete accontentarvi di poter mangiare come una stella del rap. Dall’8 settembre al 4 ottobre McDonald’s lancia, negli Usa, uno speciale menu firmato da Travis Scott: hamburger con formaggio e pancetta, patate fritte e Sprite. Gusti da star. Con un aspetto solidale, visto che parallelamente a questa iniziativa la catena di fast food sosterrà alcuni progetti benefici. La collaborazione tra Ronald McDonald (il clown simbolo di McDonlad’s) e una celebrità in carne e ossa è cosa rara. Fino a oggi era andata in porto un’unica volta, nel 1992, con la leggendaria stella del basket Michael ... Leggi su wired

Camille_Jeann : RT @GerberArancio: “Ho conosciuto il silenzio delle stelle e del mare, il silenzio dei boschi prima che sorga il vento di primavera. Il sil… - Michael_Bert_ : @mignoloeprof @MTaur0 La prima cosa che ho pensato. E subito dopo: sembra che abbiano una devozione verso il padron… - Ryukashy : RT @PieroLadisa: #F1 #OnThisDay “Sul podio avevo la pelle d’oca: i tifosi hanno atteso tanto tempo per questo risultato e se lo meritano… - migz_ferrari : RT @PieroLadisa: #F1 #OnThisDay “Sul podio avevo la pelle d’oca: i tifosi hanno atteso tanto tempo per questo risultato e se lo meritano… - PieroLadisa : #F1 #OnThisDay “Sul podio avevo la pelle d’oca: i tifosi hanno atteso tanto tempo per questo risultato e se lo me… -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Michael Prima Michael Jordan, ora Travis Scott: abbiamo confrontato i menu McDonald’s firmati dalle star Wired.it Live F1, diretta GP Monza: vince Gasly con l'AlphaTauri, per le Ferrari un giorno da incubo

Se c'è qualcuno nel mondo che aveva deciso (e chissà perché) di puntare 50 euro, o anche meno, sulla vittoria di Pierre Gasly nel GP d'Italia, stasera potrà festeggiare ritrovandosi in tasca una bella ...

La cura tedesca

In ogni lingua del mondo la locuzione “american dream” ha, tradotta, un significato univoco: che negli Stati Uniti chiunque abbia capacità, perseveranza, disponibilità al sacrificio e uno spruzzo di f ...

Se c'è qualcuno nel mondo che aveva deciso (e chissà perché) di puntare 50 euro, o anche meno, sulla vittoria di Pierre Gasly nel GP d'Italia, stasera potrà festeggiare ritrovandosi in tasca una bella ...In ogni lingua del mondo la locuzione “american dream” ha, tradotta, un significato univoco: che negli Stati Uniti chiunque abbia capacità, perseveranza, disponibilità al sacrificio e uno spruzzo di f ...