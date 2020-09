Pavia, regata di barcé sul Ticino per ricordare le vittime del Covid (Di mercoledì 9 settembre 2020) Pavia, 9 settembre 2020 - Una regata di barcè , la classica imbarcazione pavese a fondo piatto, sulle acque del Ticino a Pavia per ricordare le vittime del Covid-19 . L'evento, presentato oggi in ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Pavia regata Pavia, regata di barcé sul Ticino per ricordare le vittime del Covid IL GIORNO Festa del Ticino salta il concerto Resta soltanto la regata dei barcè

