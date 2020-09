Incendio nel campo profughi di Lesbo, migliaia di migranti in fuga (Di mercoledì 9 settembre 2020) Grecia, maxi Incendio nel campo profughi di Moria, Lesbo. migliaia di migranti in fuga. Non si registrano feriti. Un maxi Incendio è divampato nel campo profughi di Moria, Lesbo, Grecia. Si tratta di uno dei principali punti di riferimento sulle rotte migratorie. Incendio nel grande campo profughi di Lesbo Il campo profughi di Moria è stato parzialmente evacuato per un Incendio che secondo le prime ricostruzioni sarebbe divampato in più punti. Le cause sono ancora da chiarire. I media avevano parlato inizialmente di una protesta dei ... Leggi su newsmondo

